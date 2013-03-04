Фаны Динамо Киев выступили против чемпионата СНГ (фото)

08:37, 04 марта 2013
Спорт
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Болельщики киевского "Динамо" публично и красноречиво продемонстрировали свою позицию относительно создания Объединения чемпионата с Россией.

Скриншот с видео Ультрас Динамо http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=a2Lt1elUu_g #!

Во время домашнего матча 19-го тура Премьер-лиги между динамовцами и криворожским "Кривбассом" на НСК "Олимпийский", фанаты развернули баннеры "Защитим украинский футбол от захватчиков" и "Бойкот чемпионату СНГ ".

Как напоминает ТСН, 18 февраля состоялось первое официальное заседание по созданию Объединенного чемпионата Украины и России. Тогда же была названа заманчивая сумма бюджета турнира - 1 миллиард долларов. Кроме того, был назван и примерный срок старта чемпионата: с сезона-2014/15.

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