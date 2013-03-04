Блохин не понимает: в матчах с Бордо - хороший футбол, с Кривбассом - в полноги

Главный тренер киевского «Динамо» Олег Блохин признал недоработки в подготовке к первому матчу возобновленного Чемпионата Украины по футболу (В 19- туре киевляне дома потеряли очки в матче против Кривбасса)

«Конечно, за результат отвечает тренер… Не могу понять, почему в матчах с «Бордо» команда показывает хороший футбол, а потом играет в полноги с «Кривбассом»... Очевидно не тот раздражитель… По какой причине это произошло, будем разбираться», - цитирует Блохина пресс-служба «Динамо».