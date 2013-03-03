Динамо потеряло очки в матче с Кривбассом

В Киеве завершился последний матч 19-го тура Премьер-лиги «Динамо» - «Кривбасс», в котором команда Олега Блохина не сумела добыть победу – 1:1.

Как передает корреспондент УНИАН, в игре против «Динамо», криворожский «Кривбасс», как и большинство остальных соперников в Премьер-лиге, избрал оборонительную тактику. Более того, пропустив гол от Брайана Идейе, в начале второго тайма, команда из Кривого Рога периодически контратаковала в дальнейшем. И на 72-й минуте мяч после удара Владимира Приёмова, рикошетом от Евгения Хачериди залетел в ворота киевлян – 1:1. Оставшегося времени киевлянам не хватило для того, чтобы реализовать свой игровой перевес, в голы в ворота соперника.

В других матчах дня луганская «Заря» переиграла ужгородскую «Говерлу» (2:1), симферопольская «Таврия» уступила львовским «Карпатам» (0:2), а одесский «Черноморец» обыграл полтавскую «Ворсклу» со счетом 1:0.

Напомним, что в турнирной таблице по-прежнему уверенно лидирует донецкий «Шахтер» (54 очка). Второе место занимает днепропетровский «Днепр» (41), далее идут харьковский «Металлист» (39) и «Динамо» (37). Команды, занимающие второе-четвертое места в турнирной таблице ведут борьбу за путевку в Лиге чемпионов.