Украинец попал в шестерку лучших в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону

В норвежском Холменколлене завершилась гонка масс-старт в рамках этапа Кубка мира по биатлону, в которой украинец Андрей Дериземля занял шестое место.

Как передает корреспондент УНИАН, А. Дериземля был единственным представителем Украины в 30-ке сильнейших биатлонистов на данный момент. И здесь, как и в прошедшей ранее женской гонке, представитель нашей страны до последнего огневого рубежа имел шансы на попадание в тройку призеров. Но один-единственный промах в стрельбе стоя помешал вклиниться в борьбу за награды. Скорость по дистанции в этой гонке у него была отнюдь не самая высокая. На финише А. Дериземля отстал от победителя на 26 секунд.

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А вот у кого со скоростью было все в порядке, так это у Мартена Фуркада. Француз допустил три промаха на огневых рубежах, но лишние штрафные круги не помешали ему до конца бороться на равных с соперниками, промахнувшимися лишь по разу. В итоге, М. Фуркад на 13,7 секунды отстал от победителя гонки Ондржея Моравица из Чехии, но на 3,1 сек. превзошел Эрика Лессера, представляющего Германию.

Как сообщал УНИАН, эта гонка стала последней на этапе Кубка мира в Холменколлене. В норвежском пригороде Осло украинцы завоевали одну награду. Бронза в мужском спринте на счету А. Дериземли.