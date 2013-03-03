Украинская биатлонистка осталась без медали в масс-старте Кубка мира

В норвежском Холменколлене состоялась гонка масс-старт в рамках этапа Кубка мира по биатлону, в котором сборная Украины осталась без наград.

Как передает корреспондент УНИАН, дисциплина масс-старт доступна лишь для сильнейших спортсменов. В этой гонке участвуют 30 лучших биатлонистов по итогам текущих соревнований и общему зачету Кубка мира на данный момент. И сегодня в Холменколлене на старт вышли пять украинок.

Как оказалось, на победу или, в крайнем случае, призовое место, до четвертого огневого рубежа претендовала только Вита Семеренко. До последней стрельбы она шла на втором месте, уступая по скорости лишь норвежке Туре Бергер. Более того, на последней стрельбе соперница допустила два промаха, и у украинки появился шанс выиграть. Но, разволновавшаяся В.Семеренко, в свою очередь, также допустила два промаха и после штрафных кругов ушла на дистанцию далеко позади группы лидеров.

В итоге, В.Семеренко финишировала на шестом месте, пропустив вперед кроме соперниц из других команд, лидера сборной Украины Елену Пидгрушную, финишировавшую пятой и не допустившую ни одного промаха на огневых рубежах. Также отметим, финишировавшую 11-й Валентину Семеренко. Другие украинки выступили в этой гонке намного хуже. 28-й финишировала Мария Панфилова, а 29-й -Наталья Бурдыга.

Победительницей масс-старта, несмотря на два промаха на последнем огневом рубеже, стала норвежка Тура Бергер, второе место заняла Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию, третье – Дарья Домрачева из Беларуси.

Как сообщал УНИАН, ранее на этапе Кубка мира в Холменколлене сборная Украины завоевала одну награду – бронза в мужском спринте на счету Андрея Дериземли. Соревнования завершатся сегодня вечером масс-стартом у мужчин.