Украинские саблисты выиграли чемпионат Европы среди кадетов

Звание сильнейших выиграли Богдан Платонов, Константин Воронов, Александр Каракай и Юрий Никитин.

Как передает корреспондент УНИАН, еще до начала соревнований мало кто из специалистов сомневался в том, что в финальной встрече «золото» разыграют сборные Италии и Украины. А вот относительно того, кто именно из них завоюет медали, то тут мнения разошлись.

Тем не менее, украинцы смогли достойно ответить лидеру итальянцев Герардо Каранти, который в личном турнире обыграл Константина Воронова и Богдана Платонова, завоевав золотую награду. Украинцы, соответственно, стали бронзовым и серебренным призером личного турнира.

В командном турнире преимущество украинцев оказалось весьма ощутимым по меркам соревнований в сабле. Девять боев завершились с общим счетом 45:41 в пользу нашей сборной.

Всего же, в соревнованиях кадетов, во всех видах программы на счету сборной Украины четыре награды – золото, серебро и две бронзы.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы в Будапеште продлится до 6 марта. В последующие дни турнира медали разыграют в более старшей возрастной группе – юниорской.