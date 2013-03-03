Металлист был сильнее донецкого Металлурга

Как передает корреспондент УНИАН, игра в Харькове проходила с явным преимуществом фаворита, который борется за второе место в итоговой турнирной таблице и путевку в Премьер-лигу с киевским «Динамо» и днепропетровским «Днепром».

Счет в игре был открыт в самой концовке первого тайма, когда бразильская трехходовая комбинация Эдмар – Коэльо – Марлос привела к голу Ромеро Марлоса в ворота дончан. А после перерыва, в течении семи минут харьковчане довели свое преимущество до крупного. Сначала игрок «Металлурга» Николай Морозюк срезал мяч в свои ворота после подачи углового харьковчанами. Затем Марко Девич замкнул головой навес во вратарскую площадь гостей Р.Марлоса. На 79-й минуте игры Н.Морозюк исправил собственную ошибку, опасно подав угловой уже у ворот «Металлиста». Навес замкнул ударом головой Жуниор Мораес. В самой концовке интриги игре добавил еще один гол головой Ж.Мораеса после подачи Н.Морозюка. Впрочем, на то, чтобы сравнять счет у «Металлурга» не хватило ни сил, ни времени.

Как сообщал УНИАН, ранее состоялись три матча 19-го тура украинской Премьер-лиги. Донецкий «Шахтер» на своем поле обыграл луцкую «Волынь» - 4:1, мариупольский «Ильичевец» также дома одолел запорожский «Металлург» (1:0), а днепропетровский «Днепр» оказался гораздо сильнее киевского «Арсенала» - 3:0.

3 марта игровой тур завершится четырьмя матчами.