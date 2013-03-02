Украинская биатлонистка в гонке преследовании приехала восьмой

Как передает корреспондент УНИАН, по результатам вчерашнего спринта сразу три украинки стартовали в десятке сильнейших, но неудачная стрельба и падение не позволили им претендовать на призовые места. Лишь Валентина Семеренко, допустившая на огневых рубежах четыре промаха и проехавшая на штрафных кругах лишние 600 метров дистанции, благодаря высокой скорости и многочисленным промахам соперниц из других сборных, сумела завоевать восьмое место.

На 12-м месте финишировала сестра Валентины Вита Семеренко, допустившая на огневых рубежах 7 промахов. 23-й пересекла финишную черту Мария Панфилова (9 неточных выстрелов), 26-й – Наталья Бурдыга (8) и не доехала до финиша Елена Пидгрушная. Действующая чемпионка мира в спринте, накануне занявшая в своей коронной дистанции пятое место, сегодня упала на дистанции еще перед первым огневым рубежом, в результате чего пострадала не столько спортсменка, сколько ее винтовка, из-за чего украинка вынуждена была сойти с дистанции.

Победу одержала норвежка Тура Бергер. Вслед за ней на финиш пришли француженка Мари-Дорен Абер и Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию.

Как сообщал УНИАН, сегодня пройдет еще мужская гонка преследования, а 3 марта в программе соревнований два масс-старта.