Украинская премьер-лига: Днепр разбил Арсенал, а Ильичевец победил Металлург

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра в Днепропетровске была первой для команды Юрия Бокалова в полностью измененном в зимнее межсезонье составе. Напомним, что в начале зимы клуб лишился финансирования, из-за чего «Арсенал» покинули 11 ведущих футболистов. А 15 февраля стало известно, что новым владельцем ФК «Арсенал» стал бизнесмен и депутат от Партии регионов Александр Онищенко. После чего, клуб в последние дни трансферного окна купил и вернул из аренды в других клубах новых 11 игроков.

В первой игре в обновленном составе несыгранный коллектив противостоял одной из лучших команд Украины, ведущему борьбу за второе место в Премьер-лиге и путевку в Лиге чемпионов днепропетровскому «Днепру». И уступил по всем статьям. Счет голам хозяев поля в этот вечер на 19-й минуте открыл Роман Зозуля. Во втором тайме на 50-й минуте пенальти четко реализовал бразильский форвард «Днепра» Матеус, а на 68-й минуте Артем Федецкий эффектным ударом вогнал мяч под дальнюю штангу – 3:0.

В другом завершившемся сегодня матче 19-го тура Ильичевец победил запорожский Металлург со счетом 1:0. Гол забил на 45 минуте Руслан Фомин.

Как сообщал УНИАН, ранее в рамках 19-го тура чемпионата Премьер-лиги сезона 2012/13 донецкий «Шахтер» на своем поле разгромил луцкую «Волынь» - 4:1.