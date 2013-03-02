Основной инвестор футбольного клуба "Волынь" приостанавливает финансирование

Вступая в состав участников ФК "Волынь" в июле 2011 года, инвестор видел перспективность развития клуба и согласился оказать финансовую поддержку клубу полагаясь на прозрачность процесса со стороны других его участников, а также заверения о том, что клуб надлежащим образом зарегистрирован во всех футбольных организациях, имеет право участвовать во всех внутренних и международных соревнованиях и ведет свою хозяйственную деятельность в соответствии с законом.

Как оказалось, вопреки этим заверениям, к клубу в последнее время накопилось достаточное количество претензий со стороны, как других футбольных клубов, так и иных организаций, бывших акционеров и футболистов клуба. Так, например, появились претензии со стороны акционеров ОАО СК "ФК Волынь", которое обеспечивало деятельность футбольного клуба до 2011 года под руководством В. Столяра. В частности, спортивный арбитражный суд в Лозанне рассматривает иск акционера Дениса Серебренникова, который требует возмещения убытков в размере 45 млн. грн. Также в клуб поступило предварительное решение Международной федерации футбола (FIFA), о взыскании в пользу бывшего игрока "Волыни" Иссы Ндойе компенсации в размере 1 млн. долларов. Поступают также претензии от других украинских футбольных клубов. В последнее время усилилось внимание к клубу со стороны правоохранительных органов по вопросам, относящихся к деятельности футбольного клуба до середины 2011 года. Также, в связи с реорганизацией клуба 2010-2011гг., в ближайшее время могут возникнуть вопросы о действительности членства ФК "Волынь" в региональной и национальной федерациях футбола. В распоряжении Клуба имеется копия письма руководителя региональной федерации футбола Волыни – Василия Столяра, в котором он отрицает членство ООО «ФК «Волынь» в этой федерации, что, в свою очередь, может привести к исключению клуба из числа участников соревнований, а также может поставить под сомнение результаты матчей, сыгранных ранее с участием команды ФК «Волынь».

Все эти факты вскрылись уже после того, как компания "Мантимус Коммершиал ЛТД" стала инвестором ФК "Волынь". Вместе с тем, события, из-за которых возникли судебные споры, происходили еще во время руководства клубом В. Столяра. Стоит отметить, что на сегодняшний день В. Столяр являясь президентом и участником клуба фактически отстранился от жизнедеятельности клуба и осуществляет деструктивные действия по отношению к клубу

В связи с вышеозначенными обстоятельствами, сегодня руководство компании "Мантимус Коммершиал ЛТД" потребовало от дирекции ФК "Волынь" передать выявленные материалы с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы для проверки законности деятельности прежнего руководства ФК "Волынь". Инвестор обеспокоен сложившейся ситуацией и не видит перспектив для дальнейшего сотрудничества с ФК "Волынь" в связи со вскрывшимися фактами. Вместе с тем, "Мантимус Коммершиал ЛТД" готов рассмотреть возможность о продолжении сотрудничества с футбольным клубом сразу же после того, как вся юридическая и хозяйственная деятельность ФК "Волынь" будет приведена в соответствие с законодательством Украины.