Усик провел Украинских атаманов в четвертьфинал Всемирной боксерской серии

В последнем матче группового этапа Всемирной боксерской серии «Украинские атаманы» выиграли в Лондоне у команды «Британские львиные сердца» со счетом 3:2, благодаря победе Александра Усика в решающем пятом бою. В результате украинцы обеспечили себе место в плей-офф, ¼ финала соревнований.

Как передает корреспондент УНИАН, матч начался с двух уверенных побед украинцев. Сначала Дмитрий Митрофанов нокаутировал в третьем раунде Фредди Эванса, а затем Василий Ломаченко по очкам, единогласным решением судей победил Самуэля Максвелла.

Затем настал черед поражений украинской команды. Иван Ильницкий уступил Эндрю Селби, а Денис Солоненко - Джозефу Уарду. Оба проиграли по очкам и единогласным решением судей.

Наконец, в пятом решающем бою, Александр Усик вышел в ринг против Джозефа Джойса. С каждым раундом украинец, уверенно ведший бой, все больше склонял чашу весов в свою пользу и, в итоге, выиграл единогласным решением судей.

Как сообщал УНИАН, в марте состоятся матчи плей-офф Всемирной боксерской серии – ¼ финала. На этой стадии соревнований украинскую команду поджидает очень сильный соперник из Азербайджана.