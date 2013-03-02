Украинская лыжница на ЧМ проехала мимо десятки лучших

Как передает корреспондент УНИАН, многолетний лидер сборной Украины В.Шевченко стартовала в «красной» группе лидеров под 13-м номером. На протяжении гонки она долгое время входила в десятку сильнейших, а за 7,5 км до финиша и вовсе шла на девятой позиции. Тем не менее, последние километры дистанции дались украинке нелегко и она выбыла из элитной группы, заняв 12-е место с отставанием от лидера в 3 мин. 50,6 сек.

Победительницей гонки стала норвежка Марит Бьорген, буквально на последних метрах дистанции опередившая польку Жюстин Ковальчик и другую свою соотечественницу Терезу Йохауг. Разрыв между тремя гонщицами составил ничтожные, по меркам марафонской дистанции, 8,7 секунды.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Валь-ди-Фиеме завершится 3 марта марафоном у мужчин на 50 км.