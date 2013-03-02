ФК "Арсенал" пополнился 11 игроками

Как стало известно корреспонденту УНИАН, 1 марта в команду перешли Андрей Богданов ("Динамо", Киев), Ярослав Мартынюк и Андрей Ткачук (оба - "Карпаты", Львов), которые будут выступать за канониров на правах аренды.

Ранее стало известно о том, что харьковский "Металлист" отдал в аренду "Арсеналу" Александра Романчука и Владимира Шарпара.

Кроме того, за последнюю неделю игроками столичного клуба стали Виталий Рева, Кирилл Сидоренко, Сергей Старенький и Вячеслав Турчанов. Также вернулись в "Арсенал" из аренды Майкл Одибе и Владимир Аржанов.

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Напомним, что в зимнее межсезонье, когда киевский клуб испытывал финансовый кризис, ряды "Арсенала" покинули 11 игроков. 15 февраля ФК "Арсенал" официально возглавил бизнесмен и народный депутат от Партии регионов Александр Онищенко. Главный тренер команды Юрий Бокалов впоследствии заявил, что коллектив будет состоять из молодых местных воспитанников, которым нужно набираться игровой практики. Тем не менее, сегодняшний день показал, что опытные игроки клубу также необходимы.

Трансферное окно в Украине закрылось 1 марта в 23.59. Начиная со 2 марта клубы не смогут покупать игроков вплоть до летнего межсезонья.