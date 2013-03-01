Сразу три украинки попали в топ-10 на этапе Кубка мира по биатлону

Как передает корреспондент УНИАН, соревнования в Холменколлене являются первым крупным соревнованием после завершившегося полторы недели назад Чемпионата мира. Особое внимание здесь привлечено к женской команде Украины, которая на мировом первенстве завоевала пять наград - золото, серебро и три бронзы.

Лучше всех среди украинок выступила Елена Пидгрушная - чемпионка мира в спринте. На сей раз она заняла пятое место. На восьмой позиции расположилась Вита Семеренко, на десятой - Наталья Бурдыга.

Чуть хуже выступила представительница второй сборной Украины (выступает на этапах Кубка Европы и Чемпионате Европы) Мария Панфилова - она 17-я. А Валентина Семеренко финишировала на 28-м месте.

Тройку призеров в Холменколлене возглавила норвежка Тура Бергер. На втором месте - Дарья Домрачева из Беларуси, на третьем - Анастасия Кузьмина (Словения).

Как сообщал УНИАН, накануне в мужской спринтерской гонке этих соревнований бронзовую медаль завоевал украинец Андрей Дериземля.