Лужный: это не конец
09:04, 08 ноября 2007Спорт
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Тренер посетовал на недостаток "дисциплины и организации"
|Сэр Алекс и Олег Лужный. Фото Reuters
“Что касается общего рисунка игры, нам сегодня недоставало дисциплины и организации. Под этим я подразумеваю, что мы должны были забить, но не сделали этого. Из-за травм во время вчерашней тренировки мне пришлось сегодня выпустить на поле нескольких возрастных футболистов, но они, на мой взгляд, сыграли очень хорошо. Это не конец, ведь нас еще ждут домашний матч с "Ромой" и визит к "Спортингу". В этих встречах мы сделаем все, что в наших силах, и посмотрим, что из этого получится», - отметил тренер киевлян.
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