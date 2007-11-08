Лужный: это не конец

Сэр Алекс Фергюсон после матча с "Динамо" не жалел добрых слов в адрес своих подопечных, которые великолепно приспособились к игровой манере киевлян и не оставили сопернику ни единого шанса. Отдельно шотландец отметил защитника Херарда Пике, проявившего себя футболистом с "огромным потенциалом". Олег Лужный, для которого первый блин у руля бело-голубых вышел комом, напротив, посетовал на недостаток "дисциплины и организации".

“Что касается общего рисунка игры, нам сегодня недоставало дисциплины и организации. Под этим я подразумеваю, что мы должны были забить, но не сделали этого. Из-за травм во время вчерашней тренировки мне пришлось сегодня выпустить на поле нескольких возрастных футболистов, но они, на мой взгляд, сыграли очень хорошо. Это не конец, ведь нас еще ждут домашний матч с "Ромой" и визит к "Спортингу". В этих встречах мы сделаем все, что в наших силах, и посмотрим, что из этого получится», - отметил тренер киевлян.

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