Украинская сборная по лыжным гонкам финишировала на ЧМ первой с конца
В итальянском Валь-ди-Фиемме завершилась эстафетная гонка у мужчин на Чемпионате мира по лужному спорту, в которой сборная Украины финишировала на 17-м месте.
Как передает корреспондент УНИАН, всего в гонке участвовало 18 команд, но четверка из Дании так и не сумела пересечь финишную черту, отстав от основной группы лыжников на круг. После этого команда была дисквалифицирована. Что же касается украинцев, то четверка в составе Виталий Штунь, Алексей Красовский, Мирослав Билосюк и Руслан Перехода стала последней из тех, кто сумел финишировать, отстав от победителей на 6 минут 43,4 секунды.
Первое место заняли главные фавориты соревнований - сборная Норвегии, в составе которой выступали Торд Асле Гьердален, Эльдар Рёнинг, Сьюр Рёте и Петтер Нортуг.
Следом за чемпионами финишировали команды Швеции и России.
Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по лыжным гонкам в Италии продлится до 3 марта.