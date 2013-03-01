Украинская сборная по лыжным гонкам финишировала на ЧМ первой с конца

18:34, 01 марта 2013
Спорт
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В итальянском Валь-ди-Фиемме завершилась эстафетная гонка у мужчин на Чемпионате мира по лужному спорту, в которой сборная Украины финишировала на 17-м месте.

Победу одержали норвежцы

Как передает корреспондент УНИАН, всего в гонке участвовало 18 команд, но четверка из Дании так и не сумела пересечь финишную черту, отстав от основной группы лыжников на круг. После этого команда была дисквалифицирована. Что же касается украинцев, то четверка в составе Виталий Штунь, Алексей Красовский, Мирослав Билосюк и Руслан Перехода стала последней из тех, кто сумел финишировать, отстав от победителей на 6 минут 43,4 секунды.

Первое место заняли главные фавориты соревнований - сборная Норвегии, в составе которой выступали Торд Асле Гьердален, Эльдар Рёнинг, Сьюр Рёте и Петтер Нортуг.

Следом за чемпионами финишировали команды Швеции и России.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по лыжным гонкам в Италии продлится до 3 марта.

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