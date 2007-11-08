Победа над ”Динамо” не принесла Руни наслаждения
08:03, 08 ноября 2007Спорт
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"Это был странный матч..."
|Фото АР
"Мы рады, что вышли в следующий раунд досрочно. Это позволит тренерам дать возможность передохнуть ряду исполнителей в оставшихся матчах" - сказал Руни.
"Это был странный матч. Соперник просто не хотел играть. Это искажает дух самой игры и победа не принесла мне наслаждения. Мы просто хорошо сделали свою работу и победили" - заявил форвард сборной Англии.
"Для нас этот матч стал тренировкой. Они не показывали ни малейшего энтузиазма. Мы выглядели хорошо, но в целом футбол получился непривычно медленный. Но главное, что мы взяли три очка" - заключил Уэйн.
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