СМИ: Киевское Динамо взяло в аренду форварда Карпат

Об этом сообщает источник sport.ua, близкий к окружению футболиста.

Утром 1 марта прошли переговоры сторон, которые достигли договоренности и пришли к решению заключить контракт до конца сезона с правом последующего выкупа. Сумма сделки не разглашается, однако если команда Олега Блохина пожелает приобрести права на футболиста, то должна будет заплатить «Карпатам» около 5 млн евро. Такова трансферная стоимость игрока на данный момент.

Ранее Лукас выступал в составе «Райо Вальекано» и мадридского «Атлетико». В первой части чемпионата украинской Премьер-лиги 24-летний нападающий сыграл в составе «Карпат» 17 матчей и забил 8 голов.

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Как сообщалось, в последние недели киевское "Динамо" вело активную трансферную политику с целью заполучить высококлассного форварда. В частности, руководство клуба пыталось подписать контракт с игроком немецкого "Вердера" (Бремен) Марко Арнаутовичем и нападающим итальянского "Лацио" (Рим) Мауро Сарате. Также, по неофициальной информации, в данный момент клуб ведет активные переговоры с руководством португальского "Спортинга" (Лиссабон) и личным агентом игрока Рикки ван Вольфсвинкеля по поводу покупки игрока.

Трансферное окно в Украине закроется 1 марта в 23.59. Начиная со 2 марта, футбольные клубы страны не смогут усиливаться игроками других команд вплоть до летнего межсезонья.