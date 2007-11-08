Все результаты 4-го тура Лиги чемпионов (расширенная)

Сегодняшними матчами завершился 4-й тур Лиги чемпионов УЕФА.

Группа E. Лион - Штутгарт 4:2 (Бен-Арфа 6, 37, Келлстрем 15, Жуниньо 90+3 - Гомес 16, 56), Барселона - Рейнджерс 2:0 (Анри 6, Месси 43)

Теперь у Барселоны 9 очков, Рейнджерса - 7, Лиона - 6, у Штутгарта очков нет.

Группа F. МЮ - Динамо 4:0 (Пике 31, Тевес 37, Руни 76, Роналду 88), Спортинг - Рома 2:2 (Лиедсон 22, 64 - Кассетти 4, Писарро 89)

Теперь у МЮ - 12 очков (единственный абсолютный результат Лиги), Ромы - 7, Спортинга - 4, у Динамо очков нет.

Группа G. Интер - ЦСКА 4:2 (Ибрагимович 32, 75, Камбьяссо 34, 67 - Жо 23, Вагнер Лав 31), Фенербахче - ПСВ 2:0 (Марселлис 28 автогол, Шентюрк 30)

Теперь у Интера 9 очков, Фенербахче - 8, ПСВ - 4, ЦСКА - 1

Группа H. Стяуа - Севилья 0:2 (Ренато 25, 65), Славия - Арсенал 0:0

Теперь у Арсенала 10 очков, Севильи - 9, Славии - 4, у Стяуа очков нет

Напомним, что вчера завершились матчи в четырех группах:

Группа A. Ливерпуль - Бешикташ 8:0, Порту - Олимпик 2:1. У Порту - 8 очков, Олимпика - 7, Ливерпуля - 4, Бешикташа - 3

Группа B. Валенсия - Русенборг 0:2, Шальке-04 - Челси 0:0. У Челси - 8 очков, Русенборга - 7, Шальке - 4, Валенсии - 3

Группа C. Лацио - Вердер 2:1, Олимпиакос - Реал 0:0. У Реала 8 очков, Олимпиакоса и Лацио - по 5, Вердера - 3

Группа D. Селтик - Бенфика 1:0, Шахтёр - Милан 0:3. У Милана 9 очков, Шахтера и Селтика - по 6, Бенфики - 3