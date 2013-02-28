"По обоюдному согласию" уволился тренер ХК "Донбасс"

В сообщении на официальном сайте ХК подчеркивается, что клуб и словацкий специалист решили прервать сотрудничество по обоюдному соглашению.

"ХК "Донбасс" благодарит Юлиуса Шуплера за плодотворную работу, которая принесла немало побед в этом сезоне. Желаем успехов в дальнейшей тренерской деятельности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Мирослав Миклошевич", - резюмирует пресс-служба.

Хоккейный клуб "Донбасс" - единственный представитель Украины в КХЛ. Команда дебютировала в лиге в этом сезоне и имела шанс с первого же раза пробиться в плей-офф - Кубок Гагарина, но заняла 9-е место в итоговой таблице регулярного чемпионата и попала в утешительный турнир "Кубок Надежды", где сейчас соперничает в 1/4 финала плей-офф с рижским "Динамо".

Последним матчем ХК "Донбасс" под руководством Ю.Шупплера стало вчерашнее поражение в Риге от "Динамо" со счетом 3:4.

Как сообщал УНИАН, первый матч серии плей-офф в Риге донецкая команда выиграла со счетом 3:2. Таким образом, счет серии - 1:1. Решающие матчи в борьбе за право попадания в полуфинал "Кубка Надежды" пройдут в Донецке 2 и 3 марта.