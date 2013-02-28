Украинец занял третье место на этапе Кубка мира по биатлону

Как передает корреспондент УНИАН, соревнования в Холменколлене стали первыми, после завершившегося полторы недели назад чемпионата мира по биатлону. И, несмотря на концовку сезона и определенную усталость, практически все сильнейшие гонщики мира вышли на старт спринтерской гонки.

Из 97 участников отстрелять на двух огневых рубежах без промахов удалось лишь восьмерым. Из украинцев таковым оказался А.Дериземля, который лишь на 7,7 секунды отстал по скорости от победителя соревнований норвежца Тарьея Бё. Намного большую скорость по дистанции сегодня развил француз Мартин Фуркад. Он ошибся на огневых рубежах дважды (по разу в стойке и лежке), но отстал от ни разу не промахнувшегося Т.Бё всего на 0,1 сек.

Другие украинцы в этой гонке выступили неудачно. Александр Биланенко занял 36-е место (1 промах в лежке, отставание 1 мин. 58,4 сек.), Дмитрий Русинов - 54-е место (1 промах в стойке, 2 мин. 33,3 сек) и Дмитрий Пидручный - 73-е место (1 промах в лежке и 2 в стойке, 3 мин. 18,9 сек). Сергей Седнев был заявлен на гонку и попал в официальный старт-лист, но на дистанцию не вышел.

После чемпионата мира в чешском Нове-Место особое внимание приковано к женской сборной Украины, которая завоевал пять наград мирового первенства - золото, серебро и три бронзовые медали. Мужская команда на мировом первенстве выступила неудачно, ее представители ни разу не попали в десятку сильнейших ни в индивидуальной гонке, ни в эстафете. И успех А.Дереземли стал неожиданным.

Напомним, что этап в Холменколлене продолжится 1 марта спринтерской гонкой у женщин. 2 марта запланированы две гонки преследования, а 3 марта - два масс-старта.