Киевский «Беркут» будет судиться с ПХЛ

Председатель попечительского совета Хоккейного клуба "Беркут" Сергей Харовский заявил о том, что клуб собирается подать в суд на Профессиональную хоккейную лигу Украины из-за, по мнению руководства клуба, неоправданного исключения команды из числа участников соревнований.

Как сообщает портал isport.ua, С.Харовский заявил, что ХК "Беркут" будет ходатайствовать о признании недействительным проведение чемпионата без его участия. "Генеральный директор ПХЛ Юрий Загородний превысил собственные полномочия. Он не имел права принимать решение об исключении клуба и составлять календарь проведения игр плей-офф. По регламенту, календарь утверждает Наблюдательный совет. На сегодняшний день проводятся игры вне официального календаря чемпионата. Все ссылки генерального директора ПХЛ на решение Наблюдательного совета несостоятельны. Потому что нет ни одного решения, которое бы указывало, какой клуб исключать из плей-офф, какой включать и т.д. Есть специальная процедура, обязательная к выполнению при организации чемпионата. Расписана она в регламенте и уставных документах. Такие функции дирекции ни в одном действии, которое совершено господином Загородним, не прописаны".

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Как сообщал УНИАН, 22 февраля в 15.00 истек срок уплаты вступительных взносов хоккейными клубами Украины для участия в плей-офф чемпионата ПХЛ. ХК "Беркут" не успел к установленному сроку оплатить деньги. По версии клуба, это было вызвано "задержкой физического перемещения по улицам города Киева". Сотрудник клуба, который должен был произвести платеж, попал в пробку на дороге. В итоге, после 15.00 генеральный директор ПХЛ Ю.Загородний дал указание о изменении состава участников плей-офф. Вместе с тем, ХК "Беркут" на данный момент является сильнейшим клубом Украины, выиграв регулярный чемпионат ПХЛ с отрывом от ближайшего преследователя - ХК "Компаньон" - в 25 очков.