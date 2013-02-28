Владимир Кличко может провести бой с итальянцем (фото)

Согласно информации сайта boxrec.com, в этот день украинец будет боксировать с 28-летним итальянским левшой Франческо Пианетой.

Пока что ни одна из сторон официально договоренности о проведении этого боя не подтвердила. В штабе команды В.Кличко УНИАН заявили, что проведение поединка вполне возможно, но переговоры еще продолжаются.

В прошлом году Ф.Пианета провел четыре поединка, поочередно справившись с довольно посредственными соперниками - Заком Пейджем, Оливером Макколом, Франсуа Ботой и Нельсоном Дарио Домингесом. Всего на счету итальянца 28 побед (15 из них - нокаутом) и одно поражение.

Напомним, что В.Кличко в прошлом году выходил в ринг трижды, нокаутировав Жана-Марка Мормека и Тони Томпсона, а также победив по очкам Мариуша Ваха.