Пидгрушную третий раз подряд назвали лучшей спортсменкой месяца

Национальный олимпийский комитет Украины третий раз подряд назвал биатлонистку Елену Пидгрушную лучшей спортсменкой месяца.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НОК, в феврале она получила эту награду за триумфальное выступление на чемпионате мира. Вместе с тем, отмечен и личный тренер тернопольской спортсменки Игорь Починка.

На мировом первенстве, которое в феврале принимало чешское Нове Место, Е.Пидгрушная в первой же спринтерской гонке завоевала титул самой быстрой биатлонистки планеты. В гонке преследования капитан нашей сборной финишировала третьей. А в эстафете вместе с подругами по команде Е.Пидгрушная поднялась на вторую ступеньку пьедестала почета, таким образом получив полный комплект наград чемпионата мира.

Е.Пидгрушная продолжает бить рекорды в получении отличий лучшей спортсменки месяца. До сих пор ни один из украинских атлетов даже дважды подряд не получал такого признания.

Напомним, НОК Украины назвал Е.Пидгрушную лучшей спортсменкой в декабре 2012 года и январе этого года. В целом для биатлонистки это уже четвертая подобная награда. Впервые она получила ее в январе 2012 года.