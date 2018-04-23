Украинский футбол в межсезонье: на безрыбье, но с перспективой

Еще половина хоть и не подавали признаков острого кризиса, вели аскетичный по футбольным меркам образ жизни. И лишь лидеры позволяли себе щедро тратить деньги на трансферном рынке и не ограничивались в выборе мест для проведения сборов.

Главный тренд межсезонья — отсутствие должного финансирования — сковал по рукам и ногам многих. Прежде всего, это относилось к киевскому «Арсеналу» и симферопольской «Таврии». Именно эти две команды были на грани снятия с чемпионата.

УНИАН уже достаточно подробно описал историю «Арсенала» в начале февраля, когда старый владелец клуба, Вадим Рабинович, наконец нашел инвестора, готового приобрести команду. Смена владельца официально состоялась 15 февраля, когда клуб полностью перешел в руки Александра Онищенко, и только в этот день игроки команды сумели начать подготовку к весенней части сезона.

Они вылетели на тренировочный сбор в Турцию, а администрация «Арсенала» в Киеве, в это время, спешно погашала старые долги и готовила плацдарм для новых трат в новом году. Ведь у клуба нет, например, собственного стадиона (приходиться арендовать «Динамо»). Что же касается спортивной составляющей, то на весеннюю часть сезона у команды довольно скромные планы. Тренер столичного коллектива Юрий Бокалов утверждает, что его полностью устраивает состав команды: «Ставка на молодежь, которая сейчас есть в клубе, вполне оправданна. С одной стороны, игроки не имеют большого опыта соревновательной практики в Премьер-лиге, но, с другой, у нас хороший очковый запас, команде не грозит вылет в низший дивизион. В матчах весенней части чемпионата мы можем «обкатать» эту молодежь, а уже осенью, в следующем чемпионате, ставить перед ними новые задачи».

Вместе с тем, по разным данным, на просмотре в киевском клубе от 6 до 15 игроков. И, возможно, Александр Онищенко не готов ограничиваться малым даже в первые полгода. Об этом косвенно говорит и тот факт, что 15 февраля новым спортивным директором клуба стал Владислав Ващук, знаковая фигура в украинском футболе. Один из лучших игроков киевского «Динамо» и сборной Украины второй половины 90-х, он прославился также и скандалом. Коренной киевлянин в расцвете сил ушел в стан непримиримого врага болельщиков «Динамо» - московский «Спартак».

Правда, его карьера в российской столице не задалась. И потом, поиграв еще в нескольких клубах, он и вовсе сумел вернуться в родное «Динамо». После завершения игровой карьеры – это его первое серьезное назначение. Кстати, по словам владельца «Арсенала» Онищенко, новый спортивный директор будет совмещать свои обязанности с должностью тренера защитников команды.

С не меньшим драматизмом развивались события и в крымской столице. Еще 19 января по СМИ разошлась информация от анонимных источников из администрации клуба, о том, что денег у «Таврии» нет в принципе. И клуб – на грани банкротства. В свою очередь, тренер Олег Лужный открыто намекал: «Не могу я отвечать на вопросы, почему на сборы не поехали, почему не покупаем игроков... Не в моей это компетенции. Придет время, и я все расскажу».

Официальные лица в клубном офисе никак не комментировали ситуацию, еще больше будоража воображение публики. Между тем, история конфликта внутри «Таврии» началась еще задолго до нынешнего зимнего межсезонья. С тех пор, когда на должности спортивного директора клуба работал Дмитрий Селюк. Известный футбольный агент, проживающий в Испании и очень редко бывающий в Украине (он страдает аэрофобией и практически не летает), естественно, не мог не воспользоваться случаем и не трудоустроить в «Таврии» собственных клиентов — игроков, чьим агентом он является. Но в декабре 2011 года отношения Селюка с почетным президентом клуба Сергеем Куницыным внезапно разладились. Они начали обвинять друг друга «во всех смертных грехах» посредством футбольных программ на украинских телеканалах и открытых писем в СМИ. Ставки были подняты настолько высоко, что вмешаться в противостояние пришлось владельцу «Таврии» Дмитрию Фирташу. Тогда владелец клуба примирил обе стороны. Но 4 июня 2012 года Дмитрий Селюк официально объявил о своем уходе из «Таврии».

А вскоре конфликт неожиданно получил продолжение в истории с легионером «Таврии» Абдулвахидом Афолаби. Игрок, чьим агентом является Дмитрий Селюк, летом 2012 покинул клуб, воспользовавшись пунктом контракта, согласно которому он может уйти в любое трансферное окно безо всякой компенсации. Зачем руководство «Таврии» направило заявление о применении санкций к игроку в Дисциплинарный комитет украинской Премьер-лиги, остается только догадываться, но ДК ПЛ дисквалифицировал игрока на полгода и оштрафовал на 540 тыс. долларов в пользу «Таврии». Игрок, в свою очередь, направил жалобу в Международную федерацию футбольных ассоциаций. И уже FIFA вынесла окончательный вердикт: снять все санкции с игрока, обязать «Таврию» выплатить футболисту моральную компенсацию и, самое главное, лишить крымский клуб права регистрировать футболистов в течение двух трансферных окон — нынешнего зимнего и следующего летнего. А ведь это – цветочки... В FIFA подали заявления, помимо Афолаби, еще 7 игроков клуба.

Видимо, решение международной федерации, принятое 7 ноября 2012 года, всерьез и надолго подкосило интерес основного инвестора крымского клуба к своему детищу. События, начавшие происходить зимой — яркое тому подтверждение. Но даже в этой драматической ситуации у клуба нашлись спасители. Председатель Совета министров АРК Анатолий Могилев, являющийся почетным президентом клуба, совместно с президентом «Таврии» Сергеем Куницыным, продолжают оказывать клубу всяческую поддержку. В итоге, как и в киевском «Арсенале», в Симферополе с большим опозданием подготовка клуба к новому сезону началась. А тренер Олег Лужный громогласно заявил: «В такой момент не имею никакого морального права бросить команду». И, стоит сказать, инвестиции нынешнего руководства клуба весьма оправданы: «Таврия» находится на 11-м месте в турнирной таблице, но на 10 очков опережает идущую в «зоне вылета» ужгородскую «Говерлу». И, практически, гарантировала себе место в Премьер-лиге на следующий сезон.

Кстати, зимой, в разгар конфликта, в СМИ активно циркулировали слухи о том, что в приобретении ФК «Таврия» заинтересован российский олигарх Михаил Прохоров, но слухи таковыми и остались. Ни сам россиянин, владеющий баскетбольной командой сильнейшей лиги в мире — североамериканской НБА - «Бруклин Нетс», ни его представители, ни разу публично не обмолвились о крымском клубе.

Много слухов зимой ходило и по поводу ситуации в клубах-середняках Премьер-лиги — луцкой «Волыни» и криворожского «Кривбасса». Впрочем, это уже скорее было эхо от реальных кризисных ситуаций. Обе команды по-прежнему на плаву, вовремя начали подготовку к новому сезону и никаких реальных поводов для сплетен не давали.

А вот в ужгородской «Говерле» буквально на днях случился конфликт между тренером и руководством, который косвенно относится к теме финансирования клуба. Главный тренер команды Александр Севидов упрекнул руководство футбольного клуба в полной дезорганизации на подготовительных сборах. «Мы жили в ужасных условиях, таких гостиниц, как сейчас в Анталии, я не припоминаю за всю свою футбольную жизнь. Было плохое питание, хамское отношение со стороны персонала гостиницы. Более того, мы из-за чьей-то безалаберности пропустили тренировку. Вышли в холл в 10 утра и нам объявили, что сейчас на поле выходит другая команда. Мол, для нас резервировали газон стадиона на 8.00. Буду общаться по этому поводу с Нестором Ивановичем Шуфричем». Вместе с тем, тренер отметил, что команда готова ко второй части чемпионата. «Провели много спаррингов, подготовка была очень плодотворной. Будем землю грызть, чтобы остаться в Премьер-лиге», - отметил Севидов. Положение команды в таблице сейчас критическое. Ужгородцы на 8 очков отстают от спасительного 14-го места, которое дает право остаться в Премьер-лиге.

Куда более драматична ситуация в запорожском «Металлурге». На счету команды всего 3 набранных очка и вообще никаких перспектив в борьбе за выживание в Премьер-лиге. За 12 туров до финиша чемпионата команда на 16 очков отстает от идущих на 14-м месте львовских «Карпат». Между тем, в команду вернулся новый-старый тренер Сергей Зайцев. В прошлом сезоне ему удалось вывести команду в Премьер-лигу, после чего руководство клуба от услуг тренера неожиданно отказалось. Но более чем удручающие результаты команды в элитном дивизионе привели к тому, что специалист вернулся на свое место в «Металлурге». «Мы неплохо поработали на трансферном рынке. Конечно, с учетом того, что далеко не каждый футболист согласится перейти в команду, находящуюся в таком положении в турнирной таблице. Наши товарищеские матчи также дали много пищи для размышлений. Результаты — не беда. Главное, что мы играем и учимся извлекать уроки из этих поражений. Думаю, с основным составом мы определились процентов на 90. Кто может стать лидером «Металлурга»? У нас много ребят, которые могут взять на себя бремя лидера. Это бразилец Жуниор, наши – Сергей Рудыка, Евгений Опанасенко, Евгений Писоцкий. Весной мы будем играть в тот футбол, который позволит набирать очки. Надеюсь, у нас всё получится», - резюмирует Зайцев.

Не меньше громких событий, привлекших всеобщее внимание, состоялось в межсезонье и в отечественных клубах-грандах. Главное из них, разумеется, - смена собственника в ФК «Металлист». Приход новых людей в харьковский клуб, мягко говоря, не ожидался. Александр Ярославский за годы правления в «Металлисте» прочно ужился со своим детищем в умах болельщиков, и даже человеку непосвященному во все тонкости харьковской футбольной кухни, на расстоянии было отчетливо видно, с каким трепетом президент относится ко всему, что связано с клубом. Ведь он не просто финансировал команду, регулярно занимающую призовое место в чемпионате Украины (не очень дешевое удовольствие), а и полностью реконструировал базу ФК «Металлист» в поселке Высокий, перестроил стадион, который стал соответствовать всем нормам Европейского союза футбольных ассоциаций и в итоге принял матчи Евро-2012, вложил деньги в строительство нового терминала аэропорта «Харьков», принимавшего участников и гостей Евро... Всего этого оказалось недостаточно для того, чтобы заслужить лояльность власти или просто спокойно руководить любимым клубом. По выражению самого Ярославского, он «понятия не имеет», кому продал собственный клуб.

Новый владелец клуба Сергей Курченко педалирует тему того, что он коренной харьковчанин и с детства болеет за «Металлист». Кроме того, он за счет клуба свозил несколько сотен болельщиков на выездной матч Лиги Европы в английский Ньюкасл и громко заявил о том, что ему не нравится тот факт, что «Металлист» - постоянно третий в таблице: «Будем бороться за чемпионство!» - заявил новый владелец. Пока Курченко ничего другого делать и не нужно. За него все сделали раньше. А сможет ли команда бороться за чемпионство, зависит от игроков и их тренера.

Большой активности на трансферном рынке за «Металлистом» этой зимой замечено не было. Кардинальная перестройка команды если и случится, то явно не сейчас. Все, чем отметился клуб зимой, так это продажа в «Шахтер» бразильца Фреды Тайсона, возвращение несколько лет назад игравшего в клубе другого бразильца – Жажи Коэльо, и приобретение Олега Красноперова из полтавской «Ворсклы». Приобретение Красноперова можно объяснить лимитом на легионеров в Премьер-лиге и отсутствием достаточного количества квалифицированных игроков с украинским паспортом в клубе. А вот будет ли оправданно возвращение Коэльо, некогда бывшего одним из лидеров харьковчан – очень большой вопрос. Да и вообще, трансферная политика клуба зимой выглядела слишком вялой. И эти покупки никак не соответствуют громким заявлениям нового руководителя о выигрыше чемпионата Украины и предполагаемом участии в Лиге чемпионов. Симптоматичен, в данном контексте, результат первых двух официальных матчей 2013 года — вылет из Лиги Европы из-за «Ньюкасла», борющегося за выживание в английской Премьер-лиге.

Стабильна ситуация в донецком «Шахтере», который, правда, потерял одного из лидеров команды, хотя упрекать в этом менеджмент бессмысленно. Из клуба по собственному желанию ушел бразилец Виллиан, которого за 35 млн. евро приобрел российский «Анжи» из Махачкалы. В данном случае практически все специалисты убеждены в одном: игрок явно поспешил и, с очень большой вероятностью, испортил себе карьеру. Убеждены в этом и президент с главным тренером донецкого клуба. Ринат Ахметов и Мирча Луческу уговаривали игрока остаться и не поддаваться первому соблазнительному предложению. В частности, аргумент Ахметова был таков: игрок может, чуть ли не в одиночку, обыграть немецкую «Боруссию» в 1/8 финала Лиги Чемпионов, и тогда его трансферная стоимость существенно возрастет и летом он уйдет в более именитый клуб. Кроме того, часть денег, вырученных за его продажу, президент клуба обещал отдать игроку. Увы, ни этот аргумент, ни увещевания тренера, на бразильца не подействовали. Желание заработать здесь и сейчас перевесило все разумные доводы. К тому же, жена игрока настаивала на переезде в большой город, а «Анжи» сейчас базируется не в скромной провинциальной Махачкале, а – в Москве.

Впрочем, потеря Виллиана заранее предполагалась менеджментом клуба. И еще до ухода игрока «Шахтер» приобрел равноценную замену в лице Тайсона. Кроме того, дончане сделали удачную покупку – молодого защитника португальской «Браги» бразильца Исмаила дос Сантоса. Это, безусловно, приобретение с прицелом на будущее. В составе горняков на его позиции играют Разван Рац и Вячеслав Шевчук, но обоим – уже за тридцать. И в перспективе эти игроки не смогут на равных конкурировать с соперниками в тех же матчах Лиге чемпионов.

Удивила вялая трансферная политика днепропетровского «Днепра». Команда, которая борется за призовые места, сделала лишь одно существенное приобретение. Бразильский защитник Дуглас пришел на место Виталия Денисова, пять лет отдавшего клубу из Днепропетровска. Возможно, игрок и продолжил бы карьеру в «Днепре», но не договорился о новом контракте. В итоге, самым проворным в этой ситуации оказался московский «Локомотив».

А в киевском «Динамо», как и обещал президент клуба Игорь Суркис, вся селекция была построена исключительно с учетом интересов нового главного тренера Олега Блохина. Пока что тренер комплектует команду с прицелом на украинцев. Между тем, в летнее межсезонье, когда тренером еще был Юрий Семин, руководство клуба приобрело немало дорогостоящих иностранцев. И в ноябре прошлого года Олег Блохин пообещал кадровую чистку. Но, скорее, это был психологический ход с целью «взбодрить» игроков. Приобретенных полгода назад игроков кадровая ротация не затронула.

А вот не игравшие в основной команде в последнее время Бадр Эль Каддури, Бетао, Дуду и пр. действительно вынуждены были уйти. Громким трансферным ходом киевлян зимой стала покупка хорватского защитника Домагоя Виды. Из украинцев же были приобретены: в полтавской «Ворскле» - Евгений Селин и Роман Безус, в запорожском «Металлурге» - Андрей Цуриков и Сергей Сидорчук.

Ну, и нельзя не упомянуть набивший оскомину конфликт Олег Блохин – Артем Милевский. Тренер и игрок, прекрасно сосуществовавшие в сборной Украины, не смогли ужиться друг с другом в киевском «Динамо». Видимо, все-таки неуважение к старшему по званию и возрасту (игрок пришел на первое командное собрание при новом тренере в банном халате, не переодевшись после душа) перевесило для Блохина всю пользу от игровых качеств нападающего.

Главная интрига предстоящей второй части чемпионата — борьба трех команд за второе место. Чемпионство «Шахтера» сомнений практически не вызывает, равно как и статус аутсайдеров для «Говерлы» и запорожского «Металлурга». А локальная борьба в середине турнирной таблицы интересна, разве что, болельщикам той или иной команды.

Второе место — совсем другое дело. Это – место в Лиге чемпионов. И если до нынешнего сезона шла борьба, в основном, за первое-второе места между «Шахтером» и «Динамо», то теперь ситуация изменилась. «Динамо» не то, что не может тягаться с «Шахтером» на равных, а и «свое» второе место может упустить. Помешать этому могут разве что неуверенные действия конкурентов. Но если они готовы, прежде всего психологически, всерьез бороться на финише чемпионата за путевку в ЛЧ, то для «Динамо» наступят очень тяжелые времена.

Кирилл Стадниченко