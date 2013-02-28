В Украине откроются три ледовые арены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул на расширенном заседании Кабинета министров.

«Продолжится реализация программы «Хоккей Украины». В том числе в этом году будут открыты современные ледовые арены в Луганске, Дружковке и Севастополе»

Как сообщал УНИАН, в Луганске 1 июня 2012 года началось строительство нового современного спортивного сооружения с искусственным льдом - Ледового дворца стоимостью 37 млн грн.

В начале 2012 года сообщалось, что в Севастополе будет построен ледовый дворец стоимостью 36 млн грн в рамках Национальной программы «Хоккей Украины».

Вице-президент Федерации хоккея Севастополя Александр Галкин ранее заявлял, что с целью выполнения национальной программы «Хоккей Украины» в 2012 году в 6 городах страны должны быть построены крытые арены с искусственным льдом. В утвержденном списке числятся: Киев, Луганск, Севастополь, Кривой Рог, Белая Церковь, Дружковка (Донецкая область). Общий - утвержденный в рамках госбюджета страны - бюджет всех «ледовых» строек составлял 200 млн грн.

Справка УНИАН. Кабмин в сентябре 2012 года продлил действие Государственной целевой социальной программы «Хоккей Украины» до 2017 года. Программа была утверждена в 2007 году и предусматривала срок реализации на 2008-2012 годы, но не была выполнена.

Целью программы является продолжение работы по созданию условий, направленных на массовое развитие хоккея в Украине - в первую очередь для формирования здорового образа жизни. Также внимание будет уделено отбору и подготовке одаренных молодых людей. Для этого предусмотрено формирование современной инфраструктуры, необходимой как для развития хоккея, так и для привлечения как можно большего количества лиц, которые ежегодно занимаются катанием на коньках.