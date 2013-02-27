Президент наградил кайзера: Беккенбауэр получил премию от Платини

Торжественная церемония вручения престижной награды в присутствии руководителя организации Мишеля Платини прошла сегодня в Мюнхене, сообщает ИТАР-ТАСС

"Для меня особая честь - получить эту премию и стоять в одному ряду со многими выдающимися личностями, удостаивавшимися ее", - отметил почетный президент мюнхенской "Баварии".

Со своей стороны, Мишель Платини отметил, что Ф.Беккенбауэр является одним из тех людей, которые "заложили основы для начала новой эры в футболе".

"Впервые президент награждает кайзера", - пошутил глава УЕФА. 67-летнего Беккенбауэра часто называют в Германии и за ее пределами "Кайзер Франц".

Президентская премия УЕФА вручается выдающимся личностям за заслуги перед футболом. Среди ее лауреатов прошлых лет - легендарный Бобби Чарльтон, один из лучших игроков Европы конца 1950-60-х годов, французский футболист Раймон Копа, португальская суперзвезда Эйсебио.