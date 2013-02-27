Суркис отдал Вукоевича в аренду Спартаку

Информацию об этом "Советскому спорту" подтвердил главный тренер «Спартака» Валерий Карпин – «Да, мы берем игрока в аренду. С последующим правом выкупа. Это опорный полузащитник оборонительного плана, с большим объемом работы».

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис также подтвердил информацию о переходе футболиста.

«Вукоевич в ближайшее время согласует условия контракта, после чего о переходе объявим официально.

«Спартак» вышел на нас дня три-четыре назад с предложением по Вукоевичу, - отметил Суркис в интервью Совспорту. - Огнен много отдал киевскому «Динамо», но в последнее время не всегда попадал в состав.

Его мечта - играть на чемпионате мира. Чтобы футболист имел имел игровую практику, принято компромиссное решение - отдать его в аренду до конца сезона.

За это время и «Спартак» окончательно поймет, нужен ли им этот игрок будет в дальнейшем или нет», сказал Суркис.