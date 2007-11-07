На заключительные матчи Евро-2008 Блохин вызвал 19 игроков (список)

На заключительные матчи квалификации Евро-2008 против команд Литвы и Франции главный тренер сборной Украины Олег Блохин вызвал 19 игроков. В списке кандидатов нет ни одного новичка. Вместо этого в ряды национальной команды после длительного перерыва вернулся киевский динамовец Сергей Федоров, который в последний раз одевал сине-желтую форму в отборных поединках мирового первенства 2006 года.

Состав сборной Украины:

Вратари - Александр Шовковский («Динамо» Киев), Андрей Пятов («Шахтер» Донецк); защитники - Андрей НеСмачний, Сергей Федоров («Динамо»), Владимир Езерский, Александр Кучер («Шахтер»), Андрей Русол («Днепр» Днепропетровск); полузащитники - Олег Гусев, Руслан Ротань («Динамо»), Сергей Назаренко, Олег Шелаев, Александр Грицай («Днепр»), Алексей Гай («Шахтер»), Максим Калиниченко («Спартак» Москва, Россия), Анатолий Тимощук («Зенит», Россия); нападающие - Андрей Воробей («Днепр»), Андрей Воронин («Ливерпуль», Англия ), Артем Милевский («Динамо»), Андрей Шевченко («Челси», Англия).

Тренировочный сбор команды начнется во вторник, 13 ноября. 17-го подопечные Блохина сыграют в Литве, а 21-й примут лидеров группы В французов. Кстати, это будет последний матч сборной на поле НСК «Олимпийский» перед реконструкцией арены. Сейчас в квалификации Евро-2008 украинцы занимают четвертое место, имея после 10 проведенных игр 16 очков. Впереди нашей команды - Франция (25 пунктов), Шотландия (24) и Италия (23). Напомним, что путевки в финальный турнир, который будут принимать в следующем году Австрия и Швейцария, получат две сильнейших сборных группы.

Пресс-служба ФФУ