Химик пробился в четвертьфинал Еврочелленджа

В Южном (Одесская обл.) завершился матч последнего тура группового этапа Еврочелленджа, в котором местный "Химик" обыграл шведский "Норчепинг" - 81:51 - и вышел в раунд плей-офф соревнований, 1/4 финала.

Как передает корреспондент УНИАН, матч в Южном был решающим с точки зрения борьбы за второе место в группе и выхода в плей-офф третьего по значимости турнира в Европе. Больше шансов в этом плане было у украинского коллектива, который одержал победу с разницей в пять очков в первом очном матче команд в Швеции. Таким образом, "Норчепингу" необходимо было не только выигрывать с разницей в более чем пять очков, но и надеяться на победу соперников по группе - российских "Красных Крыльев" над турецким "Тофасом". В любом другом случае, в четвертьфинал выходила команда из Южного.

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Уже в стартовой десятиминутке украинский клуб проявил себя на площадке настоящим хозяином положения, создав себе комфортное преимущество в 11 очков - 23:12. Но останавливаться на этом не собирался. Во второй четверти матча преимущество хозяев выросло еще на 15 очков, а в третье - на четыре. В итоге, заключительная 10-минутка игры превратилась в пустую формальность. Она начиналась при счете 66:36 в пользу "Химика".

В параллельном матче группы "Красные Крылья" - "Тофас" хозяева площадки в Самаре выиграли со счетом 86:65.

Таким образом, первое место в групповом турнире на счету российского клуба, у которого стопроцентный результат - шесть побед из шести. У "Химика" четыре победы при двух поражениях и итоговое второе место. Игры 1/4 финала пройдут в марте.