«Украинским атаманам» в США засчитали техническое поражение

Из-за некомпетентного подхода к сотрудничеству и слабую визовую поддержку со стороны американской боксерской команды USA Knockouts "Украинским атаманам" не удалось попасть на матчевую встречу в США, сообщается в пресс-релизе "Украинских атаманов". В результате украинской команде было засчитано техническое поражение - 0:5 - и снято три очка.

"Сначала все стороны пытались перенести дату матча Всемирной серии бокса (WSB), но после того как американская сторона не смогла вовремя организовать матч, поспешно было принято решение WSB, снять баллы перед последним кругом группового турнира. Если после боя с британцами нас не устроит позиция в турнирной таблице, то я буду подавать апелляцию и стараться обжаловать решение Всемирной серии бокса и требовать проведения боя в США. У нас есть достаточно доказательств для отстаивания нашей позиции. Сейчас наши ребята с еще большим запалом настраиваются на матч 1 марта, который пройдет на арене York Hall в Лондоне, где атаманы будут боксировать против команды British Lionhearts. Мы уверены, что наша команда в конце марта будет боксировать в четвертьфинале. И для нас нет никакой разницы, с какой командой проводить бой в плей-офф. Украинские атаманы выйдут против любого соперника", - прокомментировал ситуацию генеральный директор украинской команды Дмитрий Гайструк.

Напомним, что за тур до окончания групповых соревнований WSB у украинской команды 11 очков, заработанных в 9-ти проведенных матчевых встречах. В случае крупной победы над англичанами в последнем туре, украинцы могут претендовать даже на третье место в итоговой турнирной таблице. В случае поражения, теоретически, украинцев могут обогнать German Eagles. "Орлы", на данный момент, отстают от украинской команды на 2 балла. В плей-офф серии - 1/4 финала - выходят четыре лучшие команды от каждой из двух групп.