Президента ФФУ взяли в Комитет национальных ассоциаций УЕФА
18:26, 26 февраля 2013Спорт
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Президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков вошел в состав Комитета национальных ассоциаций УЕФА сроком до 2015 года.
Коньков вошел в Комитет нацассоциаций УЕФА
Как сообщает сайт ФФУ, об этом сегодня на заседании Исполкома ФФУ сообщил исполнительный директор федерации Максим Бондарев.
Кроме того, президент ФФУ был избран в организационный комитет по проведению Клубного чемпионата мира ФИФА сроком до 2017 года. Этот турнир проходит раз в год, в декабре. В нем принимают участие клубы, которые завоевали звание лучших на своем континенте. Например, Европу на этих соревнованиях представляет победитель Лиги чемпионов УЕФА.
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