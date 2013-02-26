Президента ФФУ взяли в Комитет национальных ассоциаций УЕФА

Как сообщает сайт ФФУ, об этом сегодня на заседании Исполкома ФФУ сообщил исполнительный директор федерации Максим Бондарев.

Кроме того, президент ФФУ был избран в организационный комитет по проведению Клубного чемпионата мира ФИФА сроком до 2017 года. Этот турнир проходит раз в год, в декабре. В нем принимают участие клубы, которые завоевали звание лучших на своем континенте. Например, Европу на этих соревнованиях представляет победитель Лиги чемпионов УЕФА.