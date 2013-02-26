Президента ФФУ взяли в Комитет национальных ассоциаций УЕФА

18:26, 26 февраля 2013
Спорт
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Президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков вошел в состав Комитета национальных ассоциаций УЕФА сроком до 2015 года.

Коньков

Как сообщает сайт ФФУ, об этом сегодня на заседании Исполкома ФФУ сообщил исполнительный директор федерации Максим Бондарев.

Кроме того, президент ФФУ был избран в организационный комитет по проведению Клубного чемпионата мира ФИФА сроком до 2017 года. Этот турнир проходит раз в год, в декабре. В нем принимают участие клубы, которые завоевали звание лучших на своем континенте. Например, Европу на этих соревнованиях представляет победитель Лиги чемпионов УЕФА.

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