«Шахтер» прогнал «порожняк»

Два безапелляционных поражения от «Милана» - 1:4 и 0:3 поставили под сомнение претензии горняков на европейский уровень игры. Впрочем, украинская команда еще сохраняет шансы на выход из группы «D» в следующий круг Лиги чемпионов. Только бы не повторить в матче против «Селтика» ошибки, которые привели к фиаско в поединке с итальянским грандом.

Конечно, в футболе своя математика, своя логика, отличающаяся от обычной, однако никуда не денешься от того досадного факта, что «Милан», который умудрился проиграть уже три матча из своих 11 в итальянском чемпионате, кладет на лопатки лидера украинской «вышки», наш наиболее упорядоченный и мощный с финансовой точки зрения клуба.

Конечно, проиграть итальянцам - не катастрофа, ведь «Милан» в любом составе может испортить настроение кому угодно.

Жаль, что это случилось с нашим лидером именно сейчас, когда «Шахтер» находится на подъеме, стремясь не просто выигрывать за счет приобретения все более дорогих легионеров. Клуб, его владельцы заявляют о своем новом виденье футбольной индустрии в Украине. По крайней мере, генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин говорит о новых подходах к организации высококлассной команды, к деятельности футбольных клубов как разветвленному предприятию-холдингу.

Хотелось бы, чтобы поражения, особенно такие, как вчера, не нарушили эти планы донетчан, ведь не так много у нас клубов, способных выстроить стратегию своего развития на несколько лет вперед. Пример киевского «Динамо», в котором вдруг начали «сгорать» тренеры и игроки, перед глазами.

Оба матча горняков с «Миланом», и в гостях, и дома, показали, что в целом команда понимает, каким образом можно достойно играть против этих неизменных фаворитов Лиги. Предельная концентрация в каждом эпизоде, скорость в принятии решений, маневренность, плотная опека противника в защите - все это продемонстрировал «Шахтером», но до поры до времени.

Известное выражение о том, что порядок бьет класс, очевидно не для таких матчей. Игроки «Милана» наглядно доказали, что при любой тактике решающее слово остается за исполнителями. Можно как угодно и сколько угодно таскать мяч, бить по воротам, но Брандао остается Брандао, а Индзаги - ясно кем.

Капитан «Шахтера» Дмитрий Чигринский оказался очень рассудительным на свои года, сказав в одном из интервью в канун матча: «В футболе в целом нет плохой тактики. Зато есть никудышнее исполнение тренерского замысла».

Обрезка, внезапная потеря мяча в атаке является малоприятным эпизодом для того, кто только что вел игру, и сколько раз наши команды страдали от такой внезапной перемены ситуации на поле. Но те же итальянцы показали, что обрезкой противника еще нужно уметь воспользоваться.

В эпизоде с первым пропущенным голом горняки как раз и не смогли этого сделать. Фернандиньо, казалось, удачно перехватил мяч, пошел в контратаку, но Пирло не дал ему воспользоваться этим шансом. Он настолько мгновенно оценил ситуацию, снова меняя ее не в пользу хозяев, что защитнику Срне оставалось разве что читать фамилию на футболке нападающего, который уже был с мячом у ворот Пятова.

А фамилия эта - Индзаги, то есть в переводе с итальянского - гол.

Комментарий Владимира Мунтяна, заслуженного мастера спорта, члена исполкома ФФУ: - Игра «Шахтера» в целом производила неплохое впечатление, особенно в первом тайме. Оставалось лишь забить, но никто, кроме самих игроков не может объяснить, почему этого не случилось.

А «Милан» не та команда, которая даст долго возиться с собой. И несмотря на то, что «Шахтер» играл совсем не так, как в гостях, не бросался безрассудно вперед, дорожил мячом, прессинговал противника на его половине, итальянцы сполна воспользовались ошибками в центральной зоне защиты. Это в нашем чемпионате такие элементарные ошибки прощают, а с «Миланом» - не прошло. Игра итальянцев в один-два касания поражает, индивидуальное мастерство футболистов - это фирменный знак клуба. Реализация моментов сверх всяких похвал. Но стоит учесть и большой опыт их выступлений в Лиге чемпионов

«Шахтер» в последнее время прибавляет, и мы все имели основания рассчитывать на приемлемый результат в этом матче. Горняки никак не заслуживали счета 0:3. Теперь нужно настроиться на сложный матч с «Селтиком», в Глазго будет очень тяжело.

Олег Олийнык