На Евробаскете-2013 Украина попала в группу с немцами, французами и англичанами

Об этом сообщается на официальном сайте европейского отделения Международной федерации баскетбола (FIBA-Europe).

Турнир стартует 4 сентября. Матчи будут начинаться в 15.30, 18.45 и 22.00 по киевскому времени. Во все временные отрезки будет проходить по четыре игры одновременно.

Сборная Украины начнет выступления на групповом этапе матчем против команды Бельгии, который состоится 4 сентября в 18.45. Далее команда проведет еще как минимум четыре игры на первом групповом этапе. 5 сентября украинцы сыграют с израильтянами (начало в 15.30), 6 сентября - с немцами (15.30), 8 сентября - с французами (18.45) и 9 сентября с представителями Великобритании (в 15.30). Все игры группового турнира сборная Украины проведет в Любляне. Вместе с тем, ни один матч команды не попал в самый престижный пул тех игр, которые начинаются в 22.00.

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По регламенту соревнований, во второй групповой этап попадают по три лучшие национальные сборные из шести, выступающих в каждой группе.

Напомним, что Евробаскет-2013 в Словении пройдет с 4 по 22 сентября.