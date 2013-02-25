Украинские биатлонистки сегодня отстрелялись «в молоко»

В болгарском Банско завершилась третья заключительная гонка дня в рамках Чемпионата Европы по биатлону, в которой украинки не смогли завоевать ни одной награды.

Как передает корреспондент УНИАН, в этой гонке более половины участниц не обошлись без большого количества промахов, среди них и украинские биатлонистки. Так, ушедшая на дистанцию второй (по результатам спринта) Юлия Джима допустила на четырех огневых рубежах 10 промахов. В итоге она финишировала 18-й с отставанием от лидера в 5 минут 38 секунд. Неудачно отсреляла в этот день и финишировавшая в спринте на 4-м месте Мария Панфилова - 6 промахов и 2 минуты 53 секунды отставания от победительницы гонки. Только благодаря многочисленным ошибкам других спортсменок она финишировала на пятом месте. На 19-м месте финишировала Яна Бондарь, стартовавшая 16-й (6 промахов, 5 минут 50 секунд отставания от лидеров). А стартовавшая 36-й Надежда Белкина завершить гонку не сумела. Она идеально отработала в стрельбе лежа, но в "стойке" допустила 5 промахов, отстала на круг от лидеров соревнований и сошла с дистанции.

Победу одержала польская спортсменка Моника Хойнич, ни разу не промахнувшаяся в стрельбе на сегодняшних соревнованиях. Она стартовала третьей, но благодаря идеальной стрельбе намного опередила соперниц. Второй финишировала немка Франциска Пресс, начинавшая гонку пятой, а третьей - немка Каролин Хорхлер. Эта спортсменка по итогам спринта финишировала 15-й, но сегодня оказалась одной из двух биатлонисток, отстрелявших идеально.

Как сообщал УНИАН, на нынешнем чемпионате Европы в копилке сборной Украины четыре медали - золото, серебро и две бронзы. Медали за третье место украинцы завоевали в двух предыдущих гонках сегодняшнего дня.