Украинский биатлонист завоевал вторую бронзу чемпионата Европы за день

В болгарском Банско завершилась вторая гонка дня на чемпионате Европы по биатлону - мужской спринт - в котором украинец Артем Прима занял третье место.

Как сообщает корреспондент УНИАН, мужская спринтерская гонка была самой интригующей на нынешнем первенстве Европы. Из-за плохой погоды она переносилась дважды. В Банско густой туман, мешающий спортсменам при стрельбе. Изначально она должна была состояться в субботу, 23 февраля, затем была перенесена на воскресенье и вот, наконец, прошла в понедельник, 25 февраля.

Видимо, непогода отразилась на психологическом состоянии фаворитов соревнований, коими на нынешнем чемпионате Европы являются россияне, выигравшие большую часть гонок. В этот раз, лучший из представителей России - Тимофей Лапшин - в итоговом протоколе разместился лишь на седьмом месте.

Что касается лидеров, то лучше всех преодолел дистанцию норвежец Ветле Сьястад Кристиансен, к тому же, не допустивший ни одного промаха на огневых рубежах. На 17 секунд от лидера отстал немец Бенедикт Долль. Ему пришлось проехать один штрафной круг после стрельбы лежа. Также один промах в "лежке" допустил А.Прима, преодолевший штрафной круг. Вот только его скорость по дистанции была значительно ниже - отставание в 47 сек. Впрочем, этого хватило для завоевания бронзовой награды.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 25 февраля, юниорская сборная Украины завоевала бронзовую награду в смешанной эстафете. А в предыдущие дни соревнований Сергей Семенов завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке среди мужчин, а Юлия Джима - серебро в спринте у женщин. Таким образом, награда А.Примы стала четвертой по счету для сборной Украины.