Виталий Кличко будет комментировать матчи сборной Украины на ЧМ-2006

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко согласился поработать комментатором на одном из немецких телеканалов во время матчей чемпионата мира по футболу, который проходит в Германии.

Кличко высоко оценил шансы украинской сборной, заявив, что она способна войти в тройку призеров, передает Mainpost.de. "Команда Олега Блохина имеет все шансы удивить мир и, если не стать чемпионом, то войти в тройку призеров".

Лента.ру