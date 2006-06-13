Виталий Кличко будет комментировать матчи сборной Украины на ЧМ-2006
15:56, 13 июня 2006Спорт
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Он считает, что "бронза" футболистам по силам
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко согласился поработать комментатором на одном из немецких телеканалов во время матчей чемпионата мира по футболу, который проходит в Германии.
Кличко высоко оценил шансы украинской сборной, заявив, что она способна войти в тройку призеров, передает Mainpost.de. "Команда Олега Блохина имеет все шансы удивить мир и, если не стать чемпионом, то войти в тройку призеров".
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