«Донбасс-2» и «Компаньон» выиграли в плей-офф ПХЛ

Как сообщает корреспондент УНИАН, матч в Киеве был крайне принципиальным для тренера «Компаньона» Александра Сеуканда, много лет проработавшего на посту наставника «Сокола». И его новые подопечные сумели одолеть бывших. Игра на льду спорткомплекса АТЭК проходила в упорной и напряженной борьбе, но добытого в первом периоде преимущества в две шайбы номинальным гостям из «Компаньона» хватило, чтобы выиграть. Голами в составе победителей отличились белорусские легионеры Виктор Шаритон и Андрей Глебов.

В Донецке также судьба матча решилась в первом периоде. Два безответных гола в ворота команды из Белой Церкви забили латвийский легионер дончан Виталий Хворостинин и белорус Роман Малиновский. В начале второй 20-минутки соперник сократил разрыв в счете, но затем игрок сборной Украины Александр Матерухин установил окончательный счет – 3:1 в пользу «Донбасса-2».

Напомним, что на этом этапе шесть лучших команд по итогам регулярного чемпионата разделены на две группы – по три, где определяют две пары полуфиналистов. Примечательно, что номинально лучшая команда страны, выигравший регулярный чемпионат киевский «Беркут», отстранен от участия в дальнейших соревнованиях в связи с невыплатой вступительного взноса для участия в плей-офф.