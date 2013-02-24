В центральном матче дня баскетбольной Суперлиги «Галичина» обыграла «Азовмаш»

Как сообщает корреспондент УНИАН, во Львове сошлись команды, занимающие в турнирной таблице второе и третье места. Ниже расположилась «Галичина», для которой, эта победа была необходима, чтобы сохранить интригу. В противном случае, догнать мариупольский клуб было бы практически невозможно.

Судьба игры во Львове была предрешена уже в первой четверти. Десятиминутка завершилась с преимуществом львовского клуба в 14 очков. В дальнейшем, каждую четверть выигрывали гости, но догнать львовян команде с азовского побережья так и не удалось. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал защитник Сергей Алферов, набравший 19 очков.

Отметим, что для мариупольского клуба это второе поражение подряд в выездном туре по западной Украине. В минувшую пятницу они проиграли в Ивано-Франковске «Говерле» - 76:82.

Таким образом, львовяне и мариупольцы сравнялись по количеству побед, а вот поражений у «Галичины», как и проведенных матчей на два больше. У «Азовмаша» соотношение 21 к 10, у львовян – 21 к 12. У лидирующего в турнирной таблице киевского «Будивельника» эти показатели составляют 25 к 7.

Другие матчи воскресного вечера принесли такие результаты: «Днепр» - «Ферро» - 78:66, «Киев» - «Кривбасс» - 69:82, «Донецк» - «Одесса» - 94:87.