Соперник «Шахтера» в Лиге чемпионов сыграл вничью матч Бундеслиги

Как сообщает официальный сайт немецкой лиги, матч прошел с ощутимым преимуществом команды из Дортмунда. Но грубая ошибка в обороне и масса нереализованных собственных голевых моментов привели к тому, что дортмундский клуб потерял очень важные два очка в турнирной таблице Бундеслиги.

Счет на 31-й минуте игры открыл игрок дортмундской команды Марио Гетце. На 67-й минуте Амин Юнес сравнял результат. А уже в добавленное арбитром время Себастьян Кель мог вновь вывести вперед команду из Дортмунда, но с пятиметрового расстояния пробил мимо пустых ворот.

После игры 23-го тура в копилке дортмундской «Боруссии» 43 очка. Команда на 17 баллов отстает от лидера Бундеслиги мюнхенской «Баварии». Более того, действующий чемпион Германии сегодня вечером может опуститься со второго на третье место в таблице. Это произойдет, если леверкузенский «Байер-04» выиграет в гостях у идущего на последнем месте «Гройтер Фюрта». В свою очередь, «Боруссия» из Менхенгладбаха занимает в таблице десятое место, набрав 31 очко.