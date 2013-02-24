Украинка стала вице-чемпионкой Европы по биатлону

Как сообщает корреспондент УНИАН, женский спринт в программе соревнований был запланирован еще на субботу, но несколько раз переносился из-за плохих погодных условий – тумана на стадионном стрельбище. Сегодня днем туман немного рассеялся и организаторы сумели провести три из четырех запланированных гонок – юниорские гонки преследования и женский спринт. Судьба мужской спринтерской гонки остается под вопросом. Возможно, ее перенесут на завтра. Решение будет принято организаторами соревнований в ближайшее время.

Женская гонка удачно сложилась для лидера украинской команды на европейском первенстве Юлии Джимы. Она выступает в основной сборной, которая неделю назад выиграла на чемпионате мира в чешском Нове-Место серебряную награду в эстафете. На чемпионатах Европы выступают, как правило, вторые составы национальных команд. Сегодня Юлия отлично стреляла (ни одного промаха на двух огневых рубежах) и быстро бежала. В итоге, она лишь 0,4 сек проиграл победительнице россиянке Ирине Старых. Третье место заняла полька Моника Хойнич, проигравшая победительнице 5,6 сек. При этом, полька совершила один промах и пробежала штрафной круг – лишние 150 метров дистанции. Также отметим, что на четвертом месте в итоговом протоколе разместилась еще одна украинка Мария Панфилова. Она быстрее всех призеров бежала по дистанции, но допустила два промаха, прошла лишних 300 метров дистанции и отстала на 24, 2 сек.

В юниорских гонках преследования наград украинцы не завоевали ни у мужчин, ни у женщин.

Как сообщал УНИАН, ранее золотую медаль чемпионата Европы в мужской индивидуальной гонке завоевал Сергей Семенов. Таким образом, серебро Юлии Джимы стало второй наградой сборной Украины на этом турнире.