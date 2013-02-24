Фристайлистка Надежда Диденко заняла второе место на этапе Кубка мира

Как передает корреспондент УНИАН, после квалификационных соревнований, которые прошли в субботу днем, Н.Диденко занимала пятое место. Но ее прыжки в вечернем финале были гораздо чище и более высоко оценены судьями. В итоге, Н.Диденко набрала 83,16 балла и заняла второе место. Украинка уступила только Эмили Кук из США, набравшей 83,89 балла. Третье место заняла Таня Шерер из Швейцарии (79,75).

В мужских соревнованиях также произошли значительные изменения по сравнению с квалификацией. В финале первенствовал австралиец Дэвид Моррис (112,67 балла), второе место занял Дилан Фергюсон (США, 105,31), третье - Максим Густик из Беларуси (94,77). Никто из них по итогам квалификационных соревнований не входил в число лидеров. Соревнования в Буковеле, являющиеся этапом Кубка мира, на данный момент собрали сильнейших фристайлистов мира в дисциплине «акробатика».