Рижское «Динамо» будет соперником «Донбасса» в Кубке надежды

Как сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги в паре «Динамо» - «Торпедо» все решилось в дополнительное время. Первый матч, состоявшийся два дня назад в Риге, завершился победой «Динамо» со счетом 4:1. Сегодня, в Нижнем Новгороде, победу праздновали уже торпедовцы – 4:2. Для определения победителя в этой паре, согласно регламенту соревнований, было назначено дополнительное время. Решающий гол на 65-й минуте игры забил игрок «Динамо» Пол Щехура.

Теперь, в полуфинальной серии Западной конференции КХЛ «Динамо» сыграет с единственным украинским представителем в лиге – «Донбассом». 26 и 27 февраля два матча пройдут в Риге, а 2 и , если потребуется, 3 марта – игры в Донецке. Серия проходит до трех побед одной из команд. Если по итогам четырех матчей обе команды наберут одинаковое количество очков, то для выявления победителя будет назначена серия буллитов.

Справка УНИАН. Кубок Надежды – турнир, учрежденный КХЛ для команд, которые не попали в основной плей-офф соревнований, Кубок Гагарина. В нем принимают участие команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата в турнирной таблице Западной и Восточной конференций 9-14- места. «Донбасс» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял девятое место в Западном дивизионе, набрав в 52-х матчах 72 очка. Команде не хватило всего двух баллов, чтобы попасть в восьмерку сильнейших и уже в дебютном сезоне принять участие в Кубке Гагарина.