На чемпионате Европы по биатлону отменили обе гонки дня из-за тумана

Как сообщает официальный сайт Международной федерации биатлона, плохая видимость на стрельбище стала причиной приостановки мужской спринтерской гонки. На момент остановки соревнований почти половина участников уже завершила гонку, но остальные не смогли этого сделать из-за густого тумана, который спустился на стрельбище стадиона. Некоторое время организаторы соревнований надеялись на то, что через несколько часов туман рассеется и можно будет провести женскую спринтерскую гонку. Но погода не позволила сделать и этого.

Таким образом, в расписание соревнований внесены существенные коррективы. Завтра, 24 февраля, пройдут, как и ранее было запланировано, две гонки преследования у юниоров (мужская и женская). Что касается соревнований среди взрослых, то вместо гонок преследования здесь пройдут соревнования в спринте. А гонки преследования, соответственно, будут перенесены на понедельник. Это расписание также будет корректироваться в зависимости от погоды.

Как сообщал УНИАН, ранее на чемпионате Европы в Банско прошли шесть гонок среди взрослых и юниоров. Единственную награду для сборной Украины - золото в мужской индивидуальной гонке - завоевал Сергей Семенов.