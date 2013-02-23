«Шахтер» проиграл московскому «Динамо»

Как сообщает корреспондент УНИАН, игру с московским «Динамо» донецкая команда проводила в смешанном составе. В команде присутствовали игроки как основного состава, так и те, кто очень редко выходит на поле в чемпионате Украины или еврокубках. К тому же, стиль проведения зимних сборов тренера горняков Мирчи Луческу предполагал пресыщенность игроками от матчей. В отличии от многих своих коллег, румынский специалист предпочитает монотонной тренировочной работе ежедневные спарринги с другими командами.

Именно этот фактор, вместе с усталостью, наверняка сыграл ключевую роль в том, что донецкий коллектив на сей раз уступил. Лишь на протяжении 60 минут счет на табло был равным, после чего динамовцы начали медленно, но уверенно отрываться от соперника в счете. Сначала Кевин Кураньи точным ударом замкнул подачу с углового. А спустя 19 минут Давид Нобоа, находясь в штрафной, поразил дальний угол ворот Андрея Пятова – 0:2. В оставшееся время горняки перехватили инициативу и на 82-й минуте Генрих Мхитарян сократил разрыв в счете. Но большего «Шахтеру» добиться не удалось – 1:2.

Игра с «Динамо» стала последней в текущее зимнее межсезонье для действующего чемпиона Украины и лидера турнирной таблицы Премьер-лиги текущего сезона. Уже сегодня поздно вечером футболисты «Шахтера» должны прилететь в Донецк. После чего команда в домашних условиях продолжит подготовку к возобновляющемуся 1 марта чемпионату Украины.

Напомним, что накануне горняки провели матч с другой российской командой «Крылья Советов» из Самары. Вчера дончане оказались сильнее российского клуба, выиграв со счетом 2:0.