Анна Ризатдинова выиграла Кубок Украины по художественной гимнастике

Она выиграла соревнования в многоборье, а также в четырех из шести отдельных видов программы.

Как сообщает корреспондент УНИАН, соревнования в Ужгороде показали полное преимущество киевской школы над соперницами из регионов. Так, в итоговой таблице турнира в многоборье, представители столицы заняли первые семь мест. В отдельных видах программы киевлянки также не отдали ни одной медали.

В самом престижном виде - многоборье (единственный, который входит в программу Олимпийских игр), А. Ризатдинова выиграл с отрывом от ближайшей преследовательницы в 2,7 балла. Второе место заняла Алина Максименко, а третье – Виктория Мазур. В шести финалах в отдельных видах А. Ризатдинова четырежды завершала соревнования на первой строчке турнирной таблицы и дважды – на второй. Ей не было равных в упражнении без предмета, а также со скакалкой, обручем и мячом. В упражнении с булавами лучшей судейская комиссия посчитала А. Максименко, а с лентой – В. Мазур.

В групповых соревнованиях также не было равных команде Киева. Второе место заняли представительницы Днепропетровской области, третье – АР Крым.

Как сообщал УНИАН, ранее А. Ризатдинова выиграла первый этап Кубка мира по художественной гимнастике сезона-2013, который прошел в Эстонии.