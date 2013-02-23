Теннисист Александр Долгополов проиграл в четвертьфинале турнира в Мемфисе

Посеянный под седьмым номером организаторами американского турнира Александр Долгополов был явным фаворитом перед матчем. Он находится гораздо выше в рейтинге и имеет куда больший соревновательный опыт. Тем не менее, свой статус фаворита украинец сумел подтвердить только в первом сете, который выиграл на тай-брейке – 7:6 (8:6). Затем неожиданно инициативой полностью завладел австралиец, который в течении часа выиграл две партии – 6:2, 6:4 - и матч вцелом.

Как сообщал УНИАН, Александр Долгополов был последним участником от Украины в этом турнире. Ранее из борьбы выбыли Илья Марченко и Леся Цуренко.