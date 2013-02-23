Янукович: Украина подаст заявку на Евро-2020
Украина будет претендовать на соорганизацию чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной» в прямом эфире семи общенациональных телеканалов.
В.Янукович напомнил, что в 2020 году впервые финальная часть чемпионата Европы по футболу будет проходить в разных европейских городах.
«Было бы неплохо, чтобы Украина принимала участие», - сказал В.Янукович.
Он отметил, что имел разговор с руководителем одной из европейских футбольных организаций.
«Я сказал, что если мы вас не подвели во время Евро-2012, то, возможно, могла бы быть нам какая-то премия», - сообщил В.Янукович.
Он отметил, что это был неофициальный разговор, но Украина официально подаст заявку на проведение матчей Евро-2020 в украинских городах.