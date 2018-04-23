Чемпионат на миллиард: украинский и российский футбол хотят объединить

Главной околофутбольной новостью последних дней стало собрание представителей клубов, выступающих в национальных чемпионатах Украины и России по футболу, в Москве, в офисе "Газпрома". Собравшимся, среди которых был только один человек, представлявший украинскую сторону, – из симферопольской «Таврии» - объявили о начале процесса организации Объединенного чемпионата по футболу, в котором будут участвовать по девять команд от обоих стран и, главное, о бюджете будущего соревнования, - который составит, ни много, ни мало, 1 миллиард долларов США.

Предысторий нового турнира, если этот проект вообще когда-нибудь воплотится в жизнь, две.

Первая – более кулуарная. Заключается она в том, что 3 сентября 2012 года в Москве состоялись выборы президента Российского футбольного союза, в которых участвовали два основных конкурента — ставленник капитала Сергей Прядкин и опытный бюрократ-управленец Николай Толстых. На Прядкина основной упор делали владельцы самых богатых клубов России – Алексей Миллер («Зенит»), Сулейман Керимов («Анжи»), Евгений Гиннер (ЦСКА) и Леонид Федун («Спартак»). Но, неожиданно, бюрократическая машина победила олигархов, которые не смогли захватить контроль над РФС, а, заодно, и получить в управление Российскую футбольную премьер-лигу. Якобы после этого начался конфликт между футбольными чиновниками и олигархами, приведший к тому, что клубы в итоге решили выйти из состава участников турнира, проводимого под эгидой РФС, и создать собственную независимую лигу.

Вторая версия – более официальная и довольно смешная. И, вполне возможно, является продолжением первой. По ней, все началось 17 ноября в подмосковных Химках. На местном стадионе элит-класса московское «Динамо», чей собственный стадион в Петровском парке российской столицы уже много лет реконструируется, принимало санкт-петербургский «Зенит» в рамках Премьер-лиги. Матч выдался довольно интересным и с интригой. Находившееся внизу турнирной таблицы «Динамо» открыло счет в игре с одним из лидеров чемпионата. Питерским болельщикам это, видимо, совсем не понравилось, и в середине первого тайма игра прекратилась сама собой. Петарда, брошенная на поле с фан-сектора «Зенита», попала в голову вратаря динамовской команды Антона Шунина. Игроку несколько минут оказывали помощь на поле, а затем судья принял решение прервать встречу. К слову, это уже был не первый инцидент во время матча. Собравшиеся несколько дней спустя на свое очередное заседание члены Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза вынесли свой вердикт: присудить "Зениту" техническое поражение (0:3) и обязать клуб провести два ближайших домашних матча при пустых трибунах. То есть, петербургский клуб не смог в этих играх заработать на реализации билетов.

И тут началось самое интересное. Руководство «Зенита» (читайте – «Газпром») отреагировало на, в общем-то, справедливое решение КДК совершенно неадекватно. Клуб начал в ответ угрожать как самой Премьер-лиге, так и Российскому футбольному союзу в целом. Сначала последовало заявление о том, что клуб просто выйдет из чемпионата России по футболу. Потом последовала конкретика. Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил о том, что команда перебазируется в полном составе в Севастополь и будет выступать в чемпионате Украины. Разумеется, если Федерация футбола Украины и местная Премьер-лига не против. Выждав некоторую паузу и не дождавшись ответа от украинской стороны, менеджмент «Зенита» выдвинул уже кардинально новую идею: и вовсе создать новый мега-турнир, объединив лучшие клубы России и Украины в одну лигу. С этим предложением впервые выступил лично глава «Газпрома» Алексей Миллер, озвучив его 24 ноября. Тогда казалось, что это просто мысли вслух. Однако, время шло, а идея только утвердилась и начала, как оказывается, воплощаться в реальность.

Был создан организационный комитет нового чемпионата, который 26 декабря возглавил титулованный российский тренер (руководивший в свое время и киевским «Динамо») Валерий Газзаев, начались консультации с клубами, которые могут войти в состав участников нового чемпионата. К слову, в Киев приезжал лично Валерий Газзаев. Еще будучи тренером «Динамо» он наладил хороший контакт с президентом киевского клуба Игорем Суркисом и не разругался с ним, когда увольнялся из-за плохих результатов команды. О чем говорили тренер и его бывший работодатель, на сей раз осталось тайной за семью печатями. Оба в один голос заявили: «состоялся конструктивный и очень интересный диалог». Были контакты у организаторов чемпионата и с представителями «Шахтера», и «Металлиста»...

Когда же, наконец, запахло жаренным, свое веское слово сказал и президент ФФУ Анатолий Коньков. На официальном сайте федерации он выступил с заявлением, в котором подчеркнул: «Право на проведение национального чемпионата имеет только национальная федерация страны. … Право же на проведение международных турниров имеют Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) и ее представитель в Европе – УЕФА. Они занимаются организацией еврокубковых турниров, в которые команды отбираются по итогам национальных соревнований. Поэтому ни о каком объединенном чемпионате речи не может быть в принципе», резюмировал глава ФФУ.

Практически одновременно с Коньковым выступил и руководитель ФИФА Зепп Блаттер. Он также заявил, что никакого чемпионата СНГ не может существовать в помине. Дескать, есть устои мирового футбола, разрушать которые не позволено никому.

Не выступил с резким осуждением этой идеи только руководитель европейской федерации Мишель Платини. Но организаторам нового чемпионата, похоже, было все равно, кто какую позицию занимает. Собрание в Москве состоялось. И пусть оно прошло без представителей Украины (впоследствии «Таврия» открестилась от якобы своего представителя на встрече в Белокаменной), фурор произвело впечатляющий. Даже в украинских СМИ. Все-таки не каждый день кто-то объявляет, что готов платить за одно-единственное соревнование миллиард. Причем – каждый год. (На это, помимо «Газпрома», скинуться ведущие госкорпорации России — РЖД, ВТБ…).

Тональность суждений поменялась сразу же. Президенты ФФУ и ФИФА, разумеется, лишь гневно осудили собрание в Москве. А вот представители украинских клубов, до сих пор опасавшиеся санкций со стороны ФФУ, увидели в сообщениях из столицы РФ рациональное зерно. Общий призовой фонд турнира сопоставим с призовым фондом Лиги чемпионов. Более того, предполагаемый чемпион России и Украины по футболу получит призовые в размере 92,1 миллиона долларов, то есть, больше, чем победитель Лиги чемпионов. А команда, занявшая последнее место – 25,6 миллиона – больше, чем победитель второго по значимости еврокубкового турнира – Лиги Европы. Наверное, излишне напоминать отечественным болельщикам, что украинские и российские клубы в Лиге чемпионов вообще никогда не побеждали, а в Лиге Европы (предшественник – Кубок УЕФА) за 20 лет отметились лишь трижды. Трофей выигрывали ЦСКА, «Зенит» и «Шахтер».

Так, президент киевского «Динамо» Игорь Суркис считает, что эти деньги существенно помогут украинским клубам, которые пока что получают дотации только за счет частных инвестиций. «Я не могу сказать ни да, ни нет, новому чемпионату. Есть много противоречий. Конечно, у меня нет сомнений в том, что столь уважаемые и серьезные люди готовы финансировать новый чемпионат именно на том уровне, который задекларирован в изначальных цифрах. Что это будет именно миллиард долларов. С другой стороны, только общее решение украинских клубов станет для меня основанием входить в новую структуру. Ведь нужно еще определиться с квотой на еврокубки от объединенного чемпионата. Я считаю в корне неправильным изолироваться от мирового футбола», - отмечает президент «Динамо».

Свою точку зрения высказал и генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин, заявивший, что УЕФА просто выставит за дверь украинские и российские клубы. И путь в еврокубки им будет «заказан» на долгие годы.

Однако, не стоит забывать, что заявленный организаторами объединенного чемпионата призовой фонд просто огромен. Так, денежный приз за победу в турнире в 40 раз превышает доход того же донецкого клуба от победы в предыдущем чемпионате Украины. А в европейском футбольном союзе в последнее время все более популярна тема «финансового фэйр-плей» для всех без исключения клубов. Этот принцип УЕФА означает: клубы не могут тратить денег больше, чем официально получают доходов — от продажи игроков, выручки от билетов, сувенирной продукции и т.д.

То бишь, для менеджмента двух ведущих клубов Украины участие в еврокубках является острым и крайне важным вопросом, если у руководителей ФК остаются амбиции покупать серьезных и перспективных игроков и т.п..

Между тем, выждав паузу, свое видение ситуации официально высказало и руководство УЕФА. В своем пресс-релизе европейские чиновники отмечают, что обсудить вопрос о создании объединенного чемпионата они будут готовы летом 2015 года. «В марте 2012 года на заседании в Стамбуле Исполком УЕФА одобрил создание совместной женской футбольной лиги с участием бельгийских и голландских клубов. Для этого соревнования был установлен трехлетний испытательный срок, начиная с сезона-2012/13. До тех пор, пока этот эксперимент не будет завершен, а его итоги проанализированы, создание каких-либо иных региональных лиг не планируется. В случае, если все заинтересованные стороны (национальные ассоциации, лиги и клубы) придут к согласию по вопросу о создании межнациональной лиги, Исполком УЕФА рассмотрит его и примет решение. В настоящий момент никаких конкретных предложений в УЕФА не поступало», - отмечается в документе УЕФА.

Наконец, среди однозначно поддерживающих турнир специалистов, приведем мнение Сергея Морозова, чья карьера игрока и наставника прекрасно известна отечественным болельщикам. Он приводит вполне логичные сугубо спортивные аргументы «за» объединенный чемпионат: «Я не буду касаться моментов бизнеса, так как не имею к этому никакого отношения, а выскажусь сугубо по спортивной части проекта. На мой взгляд, идея отличная. Вы представьте себе, как повысится популярность чемпионата, если в гости к украинским клубам будут приезжать московские «Динамо», «Спартак», ЦСКА, тот же петербургский «Зенит»... Это будет очень сильный мотиватор и для болельщиков, и для самих игроков. Мы отвыкли от турнира с большим накалом страстей, которым когда-то был чемпионат СССР. А ведь сейчас и украинский, и российский чемпионаты очень сильно уступают четверке ведущих в Европе — Германии, Италии, Англии и Испании. Объединенный турнир может очень сильно повысить уровень команд – уже в первые годы своего существования. И результаты в еврокубках станут стремительно расти. Кроме того, я считаю, что, раз такая идея уже начинает воплощаться в жизнь, то предварительные разговоры о турнире в кулуарах УЕФА уже велись. Не думаю, что идея появилась на пустом месте и кто-то в Москве хочет поссориться с УЕФА», - отмечает Морозов.

Мнение тренера о невозможности ссоры россиян с чиновниками мирового футбола весьма актуально в преддверии чемпионата мира, который в 2018 году планируется провести в РФ. Ссорится, действительно, нет никакого смысла. Ведь так и чемпионат мира могут отобрать. Тогда, зачем вообще возникла эта идея, и нет ли тут политической подоплеки?.. Ведь не все же, в самом деле, произошло из-за обиды руководства «Зенита» на КДК РФС?..

Она, политическая подоплека этого дела, широко обсуждается как в Украине, так и в самой России. Даже те болельщики, из числа национально сознательных граждан, кому интересно было бы регулярно смотреть матчи с участием «Спартака» и «Динамо», крайне негативно относятся к идее объединенного чемпионата. Мол, начнется с футбольного чемпионата, а закончится объединением двух стран. Так, молодой человек, попавший в объективы многих фотокамер, стоял в понедельник под офисом «Газпрома» с плакатом «Моя родина — Россия». Действие было направлено конкретно против участников заседания по объединенному чемпионату.

Невозможным футбольное объединение считают и некоторые специалисты. Например, тренер харьковского «Металлиста» Мирон Маркевич постоянно подчеркивает свое негативное отношение к создаваемому чемпионату. В России аналогичной точки зрения придерживается бывший знаменитый игрок московского «Спартака» Александр Бубнов. Хотя обоим уважаемым экспертам, наверняка, тоже было бы интересно почаще встречаться с сильными соперниками на футбольном поле. В Украине, как и в России, действительно сильных команд очень мало.

Многие вообще склонны рассматривать этот вопрос только с точки зрения объединения государственного. А тот фактор, что футбол – это всего лишь футбол, и что голландские и, например, немецкие клубы исторически не играют между собой в национальном чемпионате, а украинские с российскими – только последние 20 лет, эту категорию граждан лишь еще больше озлобляет. Да и тот факт, что в других видах спорта существуют объединенные лиги и Открытые национальные чемпионаты (хоккей, баскетбол, волейбол), в которых, кстати, участвуют и украинские, и российские клубы, тоже почему-то не принимается во внимание. Берут на вооружение противники объединенного чемпионата и вовсе радикальный аргумент: если кто не помнит, гражданская война в Югославии началась после беспорядков на футбольном матче «Динамо» (Загреб) – «Црвена Звезда» (Белград).

В любом случае, идея слияния футбольных лиг набирает ход. Месяца два назад в такой поворот событий поверить было практически невозможно. Казалось, что это просто очередной красивый пиар-ход – и не более того. Ведь, действительно, идея не вписывалась ни в какие рамки мировых футбольных устоев, того, что сложилось столетиями.

…Однако, чудеса иногда случаются. Реакция УЕФА на все происходящее — лучшее тому подтверждение. И, если кто все еще не заметил, - это «футбольное безумие» реально воплощается в жизнь семимильными шагами. Осталось практически ничего — договориться «Газпрому» с украинцами о квоте на еврокубки. Но ведь это – не цена на газ...

Кирилл Стадниченко