Лукашенко обещает отправить чиновников от спорта мести улицы

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал в ближайшее время серьезно рассмотреть ситуацию с белорусским спортом и разобраться с существующими проблемами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом глава государства заявил, отвечая сегодня на вопросы журналистов.

«То, что белорусская хоккейная команда не попадает на Олимпийские игры – это позорище. То, что сотворила сборная по хоккею – это ни в какие рамки не лезет. И в ближайшее время мы разберемся. Я на это спокойно взирать не буду, все были предупреждены», - сказал А.Лукашенко. «Минское «Динамо» - самый богатый клуб, где хоккеисты зарабатывают приличные деньги. Мне вдвойне стыдно не только говорить, а даже слушать о том, как играет наше минское «Динамо», - добавил он.

А.Лукашенко также отметил, что в ближайшее время разберется и с зарплатами.

«Некоторые тренеры получают сегодня в месяц по 70 млн. рублей (более 8 тыс долл – УНИАН), а то и больше, занимая последние места», - констатировал Президент Беларуси.

А.Лукашенко подчеркнул, что проблем много в спортивной отрасли.

«Видимо, у наших спортивных функционеров или мозги не крутятся, замерзли, или они не хотят работать. Пойдут улицы мести», - сказал белорусский Президент.

А.Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси нельзя загубить спортивную отрасль.

«Надо наводить не то что порядок, а под корень вырезать эти ненормальные привычки», - считает Президент Беларуси.

«Поэтому будем очень серьезно продолжать заниматься этими вопросами, и я думаю, у нас хватит возможностей и сил, чтобы организовать процесс таким образом, чтобы Беларусь все-таки удерживала те позиции, которые были достигнуты несколько лет назад», - резюмировал А.Лукашенко.